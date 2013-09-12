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Тунисское вязание



Что это такое



Тунисское, викторианское вязание, афганское плетение или «туннель» выполняется длинным крючком. При таком способе полотно получается плоским и имеет ярко выраженные лицевую и изнаночную стороны, так как вяжется всегда по лицевой стороне – сначала в влево, потом вправо. Вещи, связанные по принципу тунисского вязания, получаются очень прочными и носкими, они не растягиваются и не деформируются.



Крючок для тунисского вязания длиной 35-45 см должен быть гладким, со специальным ограничителем на конце, чтобы петли ряда, которые набирают для вывязывания детали на стержень крючка, не соскакивали в процессе работы, особенно если полотно очень широкое. Размер крючка зависит от его диаметра. Крючок подбирают таким образом, чтобы он был в два раза толще нити. Также длина крючка для тунисского вязания может равняться 15-20 см. Такие крючки обычно снабжены специальным гибким тросом, они очень удобны для изготовления широкого полотна или для кругового вязания.



Важной чертой тунисского вязания является то, что расход пряжи при нем на 20% меньше, чем при изготовлении полотна такой же плотности простым коротким крючком.



Приступая к вязанию, в первую очередь выполняют цепочку из воздушных петель, она не входит в счет узора и не обозначается как нулевой ряд. Каждый ряд в тунисском вязании выполняется в два этапа. Первый этап называется наборным. На этом этапе петли набираются на крючок из каждой петли основания в направлении справа налево по всей ширине полотна. На втором этапе – закрепительном – провязывают все набранные петли в обратном направлении, слева направо, не поворачивая изделие. Заканчивая вязание изделия, над последним рядом провязывают ряд столбиками без накида или полустолбиков.



Длинным крючком можно вязать разные узоры, все будет зависеть от того, как вводится крючок при наборе петель в каждом первом ряду и каким способом эти петли провязываются в каждом втором ряду.



При наборе тунисских столбиков крючок можно вводить под одну или несколько вертикальных нитей предыдущего ряда, под горизонтальную цепочку внутри полотна, под вертикальную нить на два ряда ниже и другими способами. Между набираемыми петлями можно делать накиды, перекрещивать петли, а на закрепительном этапе провязывать по две и более петель вместе.



Основные петли



Вытянутая петля наборного ряда



Вытянутая, вертикальная петля наборного ряда, или тунисский столбик, на первом этапе вытягивается из каждой петли основания. В следующих наборных рядах крючок вводят справа налево под вертикальную петлю предыдущего ряда и вытягивают петлю.



Петля обратного ряда



Когда все петли наборного ряда находятся на крючке, рабочую нитку накидывают на крючок и провязывают первую петлю, находящуюся на нем. Остальные петли на крючке провязываются так же, но каждый раз по две одновременно, до тех пор, пока на крючке не останется одна петля.



Развернутая петля наборного ряда



Выполняя развернутую петлю наборного ряда, крючок нужно вводить в вытянутую петлю предыдущего ряда слева направо, тогда петля будет поворачиваться.



Воздушная петля



В наборном ряду воздушную петлю делают в виде прямого накида, а в закрепительном этот накид провязывают обычным способом, протянув через него рабочую нить.



Изнаночная петля



Чтобы выполнить изнаночную петлю, рабочую нитку нужно перекинуть на лицевую сторону работы и положить на полотно, крючок ввести справа налево, с изнаночной стороны вязания, под горизонтальную нить предыдущего ряда. Затем необходимо зацепить крючком рабочую нитку и вытянуть петлю.



Снятая непровязанная петля



Чтобы выполнить снятую непровязанную петлю, нитку нужно поместить на изнаночной стороне полотна, крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево и оставить эту петлю на крючке, не вытягивая из нее новой петли. Можно выполнить снятую непровязанную петлю немного другим способом – поместив рабочую нитку на лицевой стороне работы.



Лицевая петля



Выполняя лицевую петлю, крючок нужно вводить справа налево между двумя нитками вытянутой петли предыдущего ряда, под внутреннюю горизонтальную цепочку.



Петля из промежутка между вытянутыми петлями



Вытягивая петли из промежутка между вытянутыми петлями, крючок вводят между вытянутыми петлями предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку.



Петля из внутренней косички



При наборе петель из внутренней косички крючок вводят под верхнюю нитку внутренней горизонтальной цепочки.



Перекрещенные вытянутые петли



Перекрещенные вытянутые петли получаются, если вводить крючок сначала под вертикальную нитку второй вытянутой петли, подхватывать рабочую нитку и вытягивать петлю, а затем вводить крючок в первую вытянутую петлю и протягивать нить через нее. В результате должны получаться «крестики».



Перекрещенные петли с накидом



Перекрещенные петли с накидом вяжут так: делают накид на крючок, вводят крючок во вторую вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево и вытягивают из нее петлю; затем захватывают рабочую нитку и протягивают ее через петлю и накид на крючке; далее делают накид, вводят крючок в первую вытянутую петлю предыдущего ряда и провязывают ее так же, как вторую; после этого провязывают петлю и накид на крючке.



Несколько петель, провязанных вместе



Чтобы провязать две вытянутые петли вместе, крючок вводят под две вертикальные петли предыдущего ряда, подхватывают рабочую нить и протягивают ее через две петли на крючке.



Чтобы провязать три вытянутые петли наборного ряда вместе, крючок нужно ввести под три вертикальные петли предыдущего ряда, захватить рабочую нить и протянуть ее через эти три петли.



Три петли вместе в обратном ряду вяжутся так: накидывают нитку на крючок, протягивают ее сразу через три петли на крючке, а затем провязывают еще две воздушные петли – в такой последовательности продолжают работу до конца ряда.



Чтобы выполнить три петли вместе с закреплением, нужно ввести крючок сразу под три вертикальные петли предыдущего ряда, вытянуть петлю и провязать воздушную петлю.



Пышный столбик



Чтобы вывязать пышный столбик, необходимо сделать накид, ввести крючок под вертикальную нитку петли предыдущего ряда и вытянуть петлю – эти действия повторить 3-5 раз. В конце нужно подхватить рабочую нить и протянуть ее через все петли и накиды на крючке.



Рельефная вытянутая петля



Выполняя рельефную вытянутую петлю, крючок вводят с лицевой стороны под вертикальную петлю предыдущего ряда.



Рельефный пышный столбик



Рельефный пышный столбик выполняется так: на крючок делают накид, вводят крючок под вертикальную петлю на ряд ниже предыдущего, вытягивают петлю, захватывают рабочую нить и протягивают ее через петлю и накид на крючке – эти действия повторяют несколько раз. Затем подхватывают рабочую нитку и протаскивают ее сразу через все петли и накиды на крючке, из которых состоит пышный столбик.



Вертикальная косичка



Чтобы связать вертикальную косичку, крючок вводят под вертикальную петлю предыдущего ряда, захватывают рабочую нить и вытягивают петлю, после этого снова подхватывают нить и протягивают ее теперь через только что полученную петлю. Вертикальная косичка может быть разной высоты, это зависит от количества провязанных петелек.



Веер



Для выполнения «веера» из одной петли внутренней горизонтальной цепочки вытягивают несколько петель, чередуя их с накидами. В закрепительном ряду каждая петля с накидами провязывается вместе.



Горошина



Чтобы выполнить «горошины», необходимо в обратном ряду между закрепляющими петлями связать по 3-5 воздушных петель. В следующем наборном ряду воздушные петли пропустить, а из остальных петель предыдущего ряда вытянуть новые, стягивая столбики над «горошинами».



Валик



Чтобы сделать «валик», необходимо набрать на крючок петли по всей ширине полотна, вытягивая их из-под вертикальных петель 3-5-и предыдущих рядов. Закрывать петли нужно обычным способом.



Основные приемы



Прибавление петель



Прибавления можно делать несколькими способами: внутри вязаного полотна, с правого края полотна, с левого края полотна, одновременно с двух сторон полотна.



Для того чтобы сделать прибавление внутри вязаного полотна, нужно вытянуть дополнительную петлю из середины петли горизонтальной цепочки нижнего ряда.



С правого края полотна делают прибавление, вытягивая петлю из-под первой вертикальной нити предыдущего ряда.



Чтобы сделать прибавление с левого края полотна, необходимо вытянуть петлю из середины петли горизонтальной цепочки перед крайним столбиком.



Делая одновременное прибавление нескольких петель с двух сторон полотна, сначала прибавляют петлю с правого края: после последней петли ряда вывязывают необходимое количество воздушных петель, а затем из каждой воздушной петли поочередно вытягивают новую петлю, после этого вытягивают петли и из основных петель полотна. Далее, дойдя до левого края, делают цепочку из такого же количества воздушных петель, используя отдельную нитку, которую прикрепляют к последней петле нижнего ряда. Из полученных воздушных петель набирают новые тунисские столбики. В закрепительном ряду, слева направо, закрывают все набранные петли. В результате получается двусторонняя прибавка в одном ряду.



Можно делать прибавление, вывязывая внутри полотна из одной петли три. Для этого из петли нижнего ряда, над которой надо сделать прибавку, нужно вытянуть петлю, подхватить рабочую нитку движением от себя и вытянуть еще одну петлю из той же петли.



Убавление петель



Убавлять петли можно с правого или с левого края полотна, одновременно в начале и в конце ряда, внутри ряда.



Чтобы убавить петли с правого края полотна, нужно провязать закрепительный ряд и, завершая его, протянуть рабочую нить сразу через три последние петли.



С левого края полотна петли убавляются в наборном ряду, в конце которого последнюю петлю вытягивают, вводят крючок сразу под две последние петли предыдущего ряда.



Одновременное убавление петель в начале и в конце ряда делается так: в закрепительном ряду с левого края полотна рабочую нить протягивают сразу через две петли нижнего ряда, а с правого края – через три. Чтобы убавление с краев полотна получалось более аккуратным, его делают до и после крайних петель. При наборе петель 2-3 крайние петли вытягивают обычным способом, а там, где нужно сделать убавление, петлю вытягивают сразу из-под двух петель нижнего ряда.



Чтобы сделать убавление внутри ряда, в середине закрепительного ряда рабочую нитку протягивают сразу через три петли или в центре наборного ряда петлю вытягивают сразу из-под двух петель нижнего ряда.



Вертикальные разрезы



Чтобы выполнить вертикальный разрез, необходимо провязать рабочей ниткой с левой стороны полотна такое количество рядов, которое будет соответствовать длине разреза. С правой стороны полотна нужно провязать столько же рядов, но ниткой от другого клубка. Последний ряд с правой стороны должен быть наборным, то есть петли должны остаться открытыми. Дойдя до конца правой стороны полотна в наборном ряду, необходимо, не обрывая нить, продолжить набирать петли на левой стороне полотна. Таким образом, обе стороны будут соединены, а между ними получится разрез. Далее вязание продолжается обычным способом, а дополнительная нитка обрезается.



Горизонтальные разрезы



Горизонтальные разрезы делаются так: в наборном ряду, дойдя до места, где должен быть разрез, пропускают нужное количество петель нижнего ряда, делают такое же число накидов движением на себя, после чего продолжают вытягивать петли. В закрепительном ряду все петли провязываются обычным способом, в том числе и накиды. В следующем наборном ряду петли над разрезом вытягивают из накидов. Обычно незакрытый нижний край разреза получается рыхлым, чтобы сделать его плотным, можно в наборном ряду, в месте, где будет разрез, петли закрыть полустолбиками, а в закрепительном ряду над этим отрезком сделать необходимое количество воздушных петель. В следующем, наборном, ряду из каждой воздушной петли вытягивают тунисский столбик. Полученный разрез может служить петлей для пуговицы.



Круговое тунисское вязание



Круговое тунисское вязание выполняется крючком на тросике длиной примерно 50-60 см. Связав цепочку воздушных петель, ее смыкают в кольцо полустолбиком. Затем из каждой петли вытягивают по одной петле, а в месте смыкания цепочки делают полустолбик, вводя крючок под заднюю нить первой вытянутой петли ряда. Далее все вытянутые петли провязывают по две вместе, как при обычном плоском тунисском вязании. Дойдя до последней петли ряда, снова делают полустолбик и смыкают полотно. Крючок вынимают из последней петли, заводят с изнаночной стороны на лицевую под две нити закрепления последнего тунисского столбика, надевают на крючок только что снятую петлю, протягивают ее под нитями закрепления столбика и провязывают одни раз. После этого крючок снова вынимают из петли, вводят его справа налево под переднюю нить первого тунисского столбика, подхватывают петлю и протягивают ее через петлю на крючке. Так получается первый тунисский столбик второго ряда. Далее делают обычный набор петель. Смыкание рядов выполняют каждый раз в конце наборного и в конце закрепительного рядов.

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